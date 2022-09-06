В Новосибирске установили мемориальную доску погибшему участнику спецоперации, из-за которой извинился мэр

На фасаде школы №24 в Новосибирске открыли мемориальную доску в память о ефрейторе Камиле Хабибназарове, погибшем весной в спецоперации на Украине. Ранее мэр города Анатолий Локоть извинился перед матерью военнослужащего за отказ чиновников в установке объекта.

Церемония открытия мемориальной доски в память о погибшем в спецоперации новосибирском военнослужащем Камиле Хабибназарове на фасаде школы №24 прошла 6 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Камиль Хабибназаров обучался в учреждении с 2007 по 2016 годы, параллельно занимаясь в патриотическом центре «Витязь». После девятого класса Камиль поступил в Новосибирский колледж геодезии и картографии, а позже отслужил в ВС РФ и остался в армии по контракту.

Во время спецоперации новосибирец командовал отделением снайперов разведвзвода стрелкового батальона.

«6 марта батальон попал в засаду. Группа разведчиков Камиля пошла с флангов обходить расчёты врага, а сам он остался, демаскировав свою позицию серией выстрелов. Враг вынужден был отвлечься на подавление новой огневой точки. Эта дуэль позволила колонне продвинуться и выйти из-под прицельных выстрелов ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Новосибирска.

Камиля Хабибназарова похоронили 11 апреля на военном кладбище с почестями. Указом президента РФ он посмертно удостоился Ордена Мужества.

Напомним, что открытие мемориальной доски на фасаде школы в честь военнослужащего новосибирские власти анонсировали в конце мая, при этом в конце июля появилась информация о том, что родственникам погибшего в этом отказали. В начале августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился за действия чиновников, а в середине августа власти согласовали установку объекта.