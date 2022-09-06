Свыше миллиарда рублей потратят на техническое перевооружение двух новосибирских ТЭЦ

В Новосибирске ищут подрядчиков на выполнение работ по модернизации систем золоудаления на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Заказчик готов заплатить за проведение работ более 1,2 млрд рублей.

В Новосибирске объявили поиск подрядчиков для выполнение строительно-монтажных работ на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Информация об этом размещена на сайте госзакупок 6 сентября, заказчиком работ выступает АО «Сибирская энергетическая компания» (АО «Сибэко»), входящее в состав «Сибирской генерирующей компании». Согласно документам, подрядчики выполнят строительно-монтажные и пусконаладочные работы по переводу системы ГЗУ (гидрозолоудаления) на оборотную схему водоснабжения для нужд новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

В техническом задании к закупке отмечается, что основанием для выполнения работ стали инвестиционные программы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на 2022-2024 годы, вид строительства — техническое перевооружение.

«Цель работ — возврат осветленной воды с золоотвала в системы ГЗУ Новосибирской ТЭЦ-2, снижение затрат на водопользования, снижение вредного воздействия используемой воды на окружающую среду и сокращение платы за негативное воздействие на окружающую среду», — сообщается в документах. Аналогичная цель указана в техническом задании к работам на ТЭЦ-3.

Добавим, о закупке оборудования и подрядных услуг для строительства новых систем удаления золы на теплоэлектростанциях пресс-служба «СГК» сообщала в мае текущего года.

«На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 системы переведут с прямой схемы на оборотную: более современную и экологичную. <…> Зола и шлак с помощью гидравлической системы транспортируются на золоотвалы. После строительства новых систем осветленная вода с золоотвалов, где оседают все золошлаки, будет возвращаться обратно на станции. Сейчас использованная вода сбрасывается в протоку Оби», — уточняли в компании.

В документах к закупке указано, что в состав подлежащего техперевооружению оборудования на ТЭЦ-2 входят дренажная канава золоотвала, сбросные выпуски осветленной и фильтрационных вод золоотвала, система гидрозолоудаления и другое. Всего в рамках технического перевооружения запланировано три этапа работ в период с 2022 по 2024 год, последний из них предусматривает благоустройство территории и монтаж видеонаблюдения.

Начальная цена контракта на проведение работ на ТЭЦ-2 составляет более 508 млн рублей, ТЭЦ-3 — 710 млн рублей.