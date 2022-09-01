Трехэтажный коттедж со SPA-комплексом продают за почти 100 млн рублей в Новосибирске 

В Новосибирске выступили на продажу трехэтажный коттедж со SPA-комплексом и зоной барбекю в Заельцовском районе города. Стоимость объекта недвижимости достигает 99 млн рублей.

Информация о продаже объекта недвижимости размещена на сайте N1. Согласно объявлению, трехэтажный коттедж расположен на участке в 10 соток в Заельцовском районе Новосибирска, общая площадь здания составляет 688 кв.м.

В объявлении указано, что на первом этаже коттеджа находятся гостиная, кухня-столовая, гостевая спальня, санузел, гардеробная и гараж на четыре автомобиля. Второй этаж вместил в себя, в частности, кабинет, хозяйственную спальню на 40 кв.м. со своей гардеробной и ванной комнатой, общий санузел и две спальни.

На цокольном этаже здания находятся тренажерный зал, котельная, кладовая и санузел. На территории участка имеется SPA-комплекс, включающий сауну с помещениями для отдыха, а также беседка с зоной барбекю.

«Предлагаемый к продаже коттедж совсем не похож на большинство домов поселка, построенных в классическом стиле. Стиль прерий — архитектурное направление конца XIX начала XX века, распространенное в основном на Среднем Западе США. Является одним из течений «органической архитектуры»», — указано в объявлении. Речь идет ЖСК «Дубравушка».

Стоимость объекта недвижимости составляет 99 млн рублей, цена за один квадратный метр достигает 143,8 тыс. рублей. На сайте nsk.domstor уточняется, что в коттедже разместили шесть комнат, из 688 кв.м. общей площади здания 286 кв.м. — жилая, еще 60 кв.м. — кухня. Объект недвижимости построили в 2014 году.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу действующий отель «Добролюбов» вблизи станции метро «Речной вокзал». Его стоимость составляет 120 млн рублей.