В Новосибирске выставили на продажу отель с конференц-залом за 120 млн рублей

В Новосибирске опубликовали объявление о продаже действующего отеля «Добролюбов» вблизи станции метро «Речной вокзал». Стоимость готового бизнеса составляет 120 млн рублей.

Информация о продаже комплекса апартаментов «Добролюбов» опубликована на сайте Avito, отмечается, что отель расположен на улице Инская в Октябрьском районе Новосибирска.

Общая площадь здания составляет более 1,1 тыс. кв.м. в нем четыре этажа, в том числе один подземный. По данным продавца, земельный участок в 555 кв.м. находится в собственности, также имеется парковка на 12 автомобилей. Отель находится в 700 метрах от станции метро «Речной вокзал».

Сообщается, что в здании размещены, в частности, конференц-зал, летняя веранда, зона барбекю, столовая, сауна с гидромассажной ванной и зал для караоке. В отеле обустроены 29 номеров, в каждом из которых имеется собственная кухня.

«Процесс работы отеля настроен, возможно управление дистанционно. Идет узаконение мансардного этажа, что увеличит площадь на 320 кв.м», — указано в объявлении.

Стоимость отеля составляет 120 млн рублей. Отмечается, что в начале августа заведению была присвоена категория «Четыре звезды». Указанная информация подтверждается федеральным перечнем туристических объектов Федерального агентства по туризму.

Напомним, в начале августа «Континент Сибирь» сообщал о продаже СПА-отеля с кафе и бассейном в Нижней Ельцовке в Новосибирске. Стоимость заведения достигает 37 млн рублей.