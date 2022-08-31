Для всех учеников Новосибирской области выровняли базовую стоимость школьного питания

Для общеобразовательных учреждений всех муниципальных районов Новосибирской области, а также для всех категорий учеников региона с 1 сентября будет выровнена базовая стоимость школьного питания. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе прямого эфира 31 августа.

Как отметил глава региона, отвечая на вопросы телеканала «Вести-Новосибирск», решение было принято после того, как диспропорция в оплате школьного питания для разных муниципалитетов и категорий учеников стала очевидной для властей.

«В отношении всех муниципалитетов на региональном уровне было принято справедливое решение, к которому подтолкнула моя встреча с однопартийцами: они обратили внимание на диспропорцию в суммах питания для разных муниципалитетов и разных категорий ребят», — отметил Андрей Травников.

Губернатор сообщил, что на выравнивание базовой стоимости питания в школах региона при поддержке областных депутатов выделены дополнительные бюджетные средства. При этом с учётом роста цен на продукты эта стоимость проиндексирована на 26%.

В ходе эфира Андрей Травников также сообщил, что в этом учебном году в регионе откроются пять новых школ – на улице Михаила Немыткина в Новосибирске, в Болотном, Купино и Верх-Туле, а также гимназия №3 в Академгородке. В ближайшие два года в Новосибирской области планируется построить ещё 19 общеобразовательных учреждений.

Кроме того, по словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, до 2026 года в регионе пройдёт ремонт 125 школ, работы будут вестись с привлечением федеральных средств. До конца 2022 года обновят 13 учреждений.

Ранее сообщалось о том, что в этом учебном году в школы Новосибирской области пойдут около 23 тыс. первоклассников.