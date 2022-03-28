Около 23 тыс. первоклассников примут школы Новосибирска 

В 2022 году около 23 тыс. первоклассников планируется принять в новосибирские школы. Число детей аналогично показателю прошлого года.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в текущем году школы города готовятся принять 23 тыс. детей в первые классы. Примерно такое же число школьников было принято в общеобразовательные учреждения города в прошлом году.

«В 2021 году мы принимали около 23 400 детей. Процесс постоянно действующий, это миграционные процессы в сторону Новосибирска. Прием в общеобразовательные учреждения осуществляется на протяжении всего учебного года. Собственно, как и выбытие детей в другие населенные пункты», —сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

По словам Рамиля Ахметгареева, всего в школах Новосибирска обучается около 200 тыс. детей — число школьников по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 6,5 тыс. Из дошкольных учреждений города выпустят около 19 тыс. детей.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, прием заявлений от родителей на обучение детей, проживающих на закрепленной территории, а также детей, имеющих первоочередное и преимущественное право, в первый класс начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Для детей, которые не проживают на закрепленной территории, прием проводится с 6 июля до момента заполнения свободных мест.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в 2022-2023 годах в Новосибирской области планируется провести капитальный ремонт 25 школьных зданий в 15 муниципальных образованиях региона. Работы будут софинансироваться из федерального бюджета.