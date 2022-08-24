Новые «цифровые» мастерские открылись в новосибирском колледже по нацпроекту

В Новосибирской области расширены возможности подготовки IT-специалистов для активизации процессов технологических изменений в практике работы предприятий и организаций – новые мастерские «Сетевое и системное администрирование» и «Программные решения для бизнеса» открыты 24 августа в Новосибирском политехническом колледже в рамках реализации национального проекта «Образование».

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в открытии мастерских принял участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Он, в частности, подчеркнул, что правительство региона активно содействует процессам цифровизации, оказывая поддержку и IT-компаниям и образовательным организациям, реализующим программы подготовки IT-специалистов.

«Принято решение с сентября 2023 года увеличить количество бюджетных мест в колледжах региона на IT-специальности, как минимум на 250 мест к 500 мест. Мастерские, которые открыты сегодня в политехническом колледже, оснащены в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» для обеспечения качественной подготовки конкурентоспособных специалистов по наиболее востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального образования для стратегических отраслей экономики региона. Всего в 2022 году в регионе будет открыто 12 мастерских, по самым разнообразным отраслям – от хлебопечения до промышленной робототехники, на эти цели направлено порядка 60 млн рублей», – отметил Сергей Нелюбов во время церемонии.

Во время торжественного мероприятия также состоялось подписание соглашения между правительством региона и Сибирским филиалом ПАО «Мегафон», направленного на обеспечение эффективных условий для подготовки специалистов. Документ разработан по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которое он дал в ходе рабочих встреч на Петербургском международном экономическом форуме-2022.

Проект соглашения разработан в целях развития перспективных направлений сотрудничества и взаимодействия сторон по реализации совместных образовательных проектов с образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями, расположенными на территории Новосибирской области.

Система среднего профессионального образования Новосибирской области активно работает с работодателями в различных отраслях. Соответствующих предприятий-партнёров более 350, функционирует 17 отраслевых советов и несколько образовательных кластеров.

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