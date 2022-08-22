Центры дополнительного образования для школьников откроются в новом учебном году в Ленинском районе Новосибирска

В новосибирских школах расширяются возможности для внеклассных занятий детей. Так на базе Второй Новосибирской гимназии в Ленинском районе откроется новый Центр дополнительного образования «Твори. Исследуй. Создавай», где дети смогут заниматься творчеством и робототехникой. Занятия в нём начнутся уже в этом учебном году. Помимо этого, в рамках масштабной федеральной программы капитального ремонта школ «Развитие образования» в гимназии № 14 появится полигон высоких технологий и спортивно-оздоровительный комплекс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 17 августа лично побывал на объектах и высоко оценил качество проведенных работ.

Присутствующий на выездном совещании начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев уточнил, что по рассматриваемой программе капитального ремонта ведутся работы еще в двух школах города — №61 в Советском районе и № 167 в Октябрьском районе Новосибирска. «Во Второй и 14-й гимназиях работы будут закончены в текущем году, а 61-я и 167-я школы на текущий момент закрыты, дети из них распределены в другие образовательные учреждения. Ремонт в этих школах, к которому приступили в июне 2022 года, планируется закончить к следующему учебному году», — добавил он.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, говоря о Второй гимназии, рассказал, что ранее в здании на ул. Троллейной, 20а располагалась вечерняя школа № 10. После реорганизации помещения перешли Второй гимназии, и здесь было решено создать центр дополнительного образования детей. В новое здание также переедут секции из основного здания Второй гимназии, тем самым существенно разгрузив его.

«Инициатива создания этого центра принадлежит департаменту образования мэрии Новосибирска. На оборудование центра допобразования из бюджета города было выделено более 6 млн рублей. На эти средства в здании провели ремонт, чтобы помещения соответствовали всем действующим нормативам. Все работы, включая строительство теплого входа, проводились с января по июнь 2022 года. У нас уже есть положительный опыт ремонта зданий образовательных учреждений, создания в них современных условий и увеличения количества мест для учащихся за счет бюджета, и мы будем продолжать эту работу и дальше», — подчеркнул мэр.

Анатолий Локоть также отметил, что за счет перепрофилирования и перепланировки действующих образовательных учреждений к началу прошлого учебного года (1 сентября 2021 года), таким образом было создано 1423 дополнительных места для школьников.

Как рассказала директор МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» Ирина Михно, у центра дополнительного образования уже есть своё название – «Твори. Исследуй. Создавай». Дети смогут обучаться как по художественно-эстетическим, так и по инженерным направлениям. В частности, в центре оборудованы помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, робототехникой, программированием. Центр «Твори. Исследуй. Создавай» начнет свою работу с начала нового учебного года.

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Также, в рамках масштабной федеральной программы капитального ремонта школ «Развитие образования» ведутся работы в гимназии № 14 на проспекте Карла Маркса. Там, появится полигон высоких технологий и спортивно-оздоровительный комплекс.

Как напомнил Анатолий Локоть, в Новосибирске большинство школ были построены в 40-х, 50-х годах и более ранние периоды, и их сложно реставрировать в сегодняшних условиях, поскольку они расположены в центре сложившихся микрорайонов. Поэтому были необходимы решения, которые позволяли бы использовать бюджетные деньги для того, чтобы проводить капитальный ремонт и реконструкцию этих зданий. И именно поэтому было принято решение участвовать в новой федеральной программе капитального ремонта образовательных учреждений.

«У нас большой перечень школ, которые требуют серьезного ремонта. И наша задача сейчас отработать четко этот год, дать хороший показатель, потому что всего мы подали заявок на ремонт более чем 20 школ. Надеюсь, что мы все работы выполним и, таким образом, обновим старые здания, создадим хорошие, условия для проведения занятий. На сегодня у нас четыре объекта в городе на реконструкции, и гимназия № 14 в их числе, – уточнил мэр Новосибирска. – Комплексный капитальный ремонт подразумевает не только обновление здания гимназии, но и расширение инфраструктуры, обновление оборудования и спортивного оснащения. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду».

Так в здании бывших мастерских появится Полигон высоких технологий, в котором будут созданы современная инфраструктура учебного процесса и места для дополнительного образования детей. Здесь оборудуют кабинеты технологии, информатики, медиацентр и фотостудию.

Директор МКУ «ОТН и РМТБОУ» Сергей Шмидт, говоря о проведенных работах, уточнил, что в здании мастерских уже заменена система отопления и проводка, проведены штукатурные работы, заливка пола, а также выведены слаботочные сети под действующее оборудование, а само здание также подверглось усилению. Также, по его словам, крыльцо будет оборудовано для доступа в здание маломобильных горожан.

Отметим, что гимназия № 14 «Университетская» – это три отдельно стоящих здания. В этом году в рамках федеральной программы здесь будут отремонтированы спортзал и мастерские. Кроме имеющегося спортивного зала, создаются электронный тир, зал адаптивной физкультуры и мониторинга физического здоровья, помещение для спортивного клуба, лыжная база, зал робототехники и шахматная гостиная, школьная типография, а также оборудованные в соответствии с современными требованиями раздевалки и душевые. Новое спортивное оборудование и оснащение уже закуплены. Завершить работы планируется в октябре текущего года. В администрации школы подчеркнули, что работы будут вестись во время образовательного процесса, но на занятиях школьников это не отразится.

Добавим, что реализация новой масштабной федеральной программы капитального ремонта школ по поручению президента России Владимира Путина началась с 1 января 2022. Программа предусматривает комплексный подход к капитальному ремонту, при котором проводится обновление материально-технической базы учебных учреждений, особое внимание уделяется ремонту аварийных зданий.