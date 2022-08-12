Для ремонта трех муниципальных бань новосибирские власти ищут инвесторов

В трех районах Новосибирска запланирована реконструкция трех бань за счет инвесторов. Объем инвестиций достигает 174 млн рублей.

Комиссия по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику Новосибирска приняла решение найти инвесторов для реконструкции зданий трех муниципальных бань города. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Речь идет о зданиях бани «Бодрость» в Первомайском районе Новосибирска, бани № 22 на улице Смоленской в микрорайоне ОбьГЭС и бани № 7 на улице Гурьевская в Октябрьском районе города. Отмечается, что комиссия одобрила заявки МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» на заключение двух сделок по привлечению инвестиций в реконструкцию объектов недвижимости. Они принадлежат организации на праве оперативного управления.

«Реконструкция предполагает увеличение общей площади всех объектов недвижимости не менее чем на 5% от исходной с сохранением функционального назначения для оказания банных услуг населению (в том числе льготных). После завершения реконструкции учреждение приобретает помещения площадью не менее исходной», — указано в сообщении.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, инвесторов на проведение работ определят по результатам конкурса. Победители торгов будут обязаны вложить в реконструкцию бани «Бодрость» не менее 28 млн рублей, стоимость восстановительных работ остальных объектов недвижимости достигает не менее 146 млн рублей. Отмечается, что проекты подлежат реализации не более чем за 39 месяцев.

Напомним, в структуру МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» входят шесть муниципальных бань, в том числе бани на улицах Петропавловской (№36), Гурьевской (№ 7), Беловежской (№ 3), Чекалина (№ 26), Смоленской (№ 22), Первомайской («Бодрость»). По данным пресс-центра мэрии, ранее городские власти приняли аналогичное решение по привлечению инвестиций для реконструкции в отношении бань №26 и №36.