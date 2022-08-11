Прокурор Новосибирской области Хорошев подал в отставку

Василий Попов
 
Миниатюра для: Прокурор Новосибирской области Хорошев подал в отставку
Яков Хорошев. Фото Михаила Перикова

Глава прокуратуры Новосибирской области Яков Хорошев уходит в отставку. Он занимал пост главы ведомства с 2019 года.

В Новосибирской области руководитель прокуратуры региона Яков Хорошев подал в отставку. Информацию об этом «Континенту Сибирь» 11 августа подтвердил источник в ведомстве.

Как сообщает «Коммерсантъ», прокурор Новосибирской области попрощался с коллективом надзорного ведомства сегодня на коллегии по подведению итогов работы за первое полугодие 2022 года.

Яков Хорошев родился в 1956 году в Астраханской области, окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова. Профессиональную деятельность Хорошев начал следователем Бурятской транспортной прокуратуры, в разное время работал старшим следователем, заместителем и главой ведомства.

Занимал должности начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Республики Бурятия, старшего помощника прокурора Бурятии по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, а также зампрокурора Бурятии. Был на посту прокурора Алтайского края.

В феврале 2019 года указом президента России Яков Хорошев был назначен на должность прокурора Новосибирской области. По  данным «Коммерсантъ», он может вернуться в Алтайский край.

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