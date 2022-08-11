«МегаФон» обеспечил связью все главные туристические локации Байкала

«МегаФон» провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал. Скорость мобильного интернета на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия увеличена вдвое.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети «МегаФона» туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — рассказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Так, связисты компании провели работы по установке новых базовых станций и модернизировали действующие — это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Основные работы провели в популярных местах острова Ольхон и по пути на его переправу, на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике.

Кроме того, компания обеспечила высокоскоростной мобильный интернет и в труднодоступных точках побережья, став, в частности, единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части Байкала.

По данным пресс-службы «МегаФона», развитие технологий связи позволит пользоваться жителям небольших поселений, расположенных вокруг озера, онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности. Оно также поможет внедрить цифровые решения для экологической безопасности Байкала.

Как сообщает компания, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик путешественников вырос практически в 4 раза. К 2024 году количество путешественников в Иркутскую область и Бурятию прогнозируется на уровне 3,9 млн человек.