Почти 20 автобусов приобрёл «Кузбассразрезуголь» для перевозки сотрудников

Компания «Кузбассразрезуголь» продолжает масштабную модернизацию парка пассажирского автотранспорта. Предприятие приобрело 19 новых автобусов для доставки сотрудников к месту работы.

Как сообщили в пресс-службе предприятия сырьевого комплекса УГМК АО «УК «Кузбассразрезуголь», 11 автобусов уже готовы выйти на маршрут. Поступление ещё восьми ожидается в ближайшее время.

В компании отметили, что новые транспортные средства относятся к туристическому классу и оснащены всем необходимым для комфортных поездок любой дальности.

«Среди плюсов новых машин не только высокая степень безопасности, надежности, комфорта, энергосбережения и экологичности, но и наличие моделей повышенной вместимости. Именно такие 51-местные варианты УК «Кузбассразрезуголь» приобретает для перевозок горняков самых многочисленных филиалов», — рассказали в пресс-службе компании.

В поставке 2022 года 51-местных автобусов десять, остальные девять рассчитаны на 39 пассажиров.

Всего программа обновления автопарка предполагает приобретение более 500 единиц техники. Кроме пассажирских автобусов различного предназначения — междугородних, городских и вахтовых — она включает легковые автомобили, грузовые машины различной грузоподъемности, а также спецтехнику – например, топливозаправщики и поливалки.