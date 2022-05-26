Экс-начальник депо в Красноярском крае пойдет под суд за взяточничество

В Красноярском крае бывший начальник эксплуатационного локомотивного депо Боготол – структурного подразделения Красноярской дирекции тяги ОАО «РЖД» предстанет перед судом за совершение коррупционных преступлений. По данным следствия, обвиняемый за взятки способствовал трудоустройству граждан в возглавляемое им депо.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении экс- начальника эксплуатационного локомотивного депо Боготол – структурного подразделения Красноярской дирекции тяги, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Его обвинили в совершении 10 эпизодов преступлений по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям),ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению должностным лицом через посредника взятки, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

«В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении 2021 года фигурант, действуя из корыстных побуждений, через посредника получал взятки за совершение действий, которые входят в его служебные полномочия, а также за способствование в силу своего должностного положения (прием на работу) граждан в эксплуатационное локомотивное депо Боготол», — указано в сообщении.

Отметим, как сообщали ранее в ведомстве, начальник эксплуатационного локомотивного получил взятку через посредника в размере 50 тыс. рублей. Деньги были переданы обвиняемому за помощь в трудоустройстве местного жителя на вакантную должность помощника машиниста. Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила 285 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УФСБ России по региону. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Боготольский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу. Вину в совершении инкриминируемых преступных действий фигурант дела признал в полном объеме.

Напомним, накануне суд вынес приговор бывшему руководителю структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции управления движением ОАО «РЖД» за получение крупных взяток. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима, а также штраф 1 млн руб.