Экс-начальник подразделения Западно-Сибирской железной дороги приговорён к колонии за взятки

Бывшему руководителю структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции управления движением ОАО «РЖД» вынесен приговор за получение крупных взяток. Денежные средства чиновнику направляли за сокрытие нарушений при обслуживании железнодорожных вагонов.

Экс-главе подразделения вынес приговор Дзержинский районный суд, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги 25 мая.

Бывший руководитель обвиняется в получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 2 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима, а также штраф 1 млн руб.

Приговор в законную силу пока не вступил.

«Суд установил, что в 2016-2018 годах подсудимый неоднократно получал взятки от работников структурных подразделений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» за сокрытие фактов технологических нарушений при обслуживании грузовых вагонов, выявляемых программным обеспечением ОАО «РЖД», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Общая сумма взяток, полученных экс-чиновником, превысила 600 тыс. руб.

Напомним, осенью 2019 года по подозрению в получении взяток в Новосибирске был арестован начальник производственного участка ОАО «РЖД».