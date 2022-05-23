Шесть лет колонии получил красноярский экс-чиновник за взятки автомобилями

В Красноярске суд вынес приговор бывшему замдиректора городского «Центра реализации социальных проектов» по уголовному делу о взяточничестве. По данным ГСУ СК РФ по региону, экс-чиновник получал дорогостоящие автомобили за заключение контрактов без торгов на благоустройство.

Суд в Красноярском крае вынес приговор бывшему заместителю директора МАУ Красноярска «Центр реализации социальных проектов». Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и двух эпизодов преступления по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Отметим, как сообщает «Интерфакс», фигурантом дела выступает бывший директор «Татышев-парка» (до апреля 2021 года — «Центр реализации социальных проектов») Максим Бархатов.

МАУ «Татышев-парк» — подведомственное учреждение департамента социального развития администрации Красноярска. В его функции входят создание условий для организации досуга, массового отдыха жителей города на острове Татышев — самого крупного острова на реке Енисей в черте Красноярска.

По версии следствия, фигурант дела, будучи заместителем директора учреждения, получил в 2019-2020 годах в качестве взятки от директора компании «Курьер Авто М» автомобиль Lexus LX570 стоимостью около 7 млн руб. и топливную карту с ежедневным лимитом 250 литров. По данным Rusprofile, директором компании является Сергей Маньшин.

Взятка предназначалась за создание без проведения торгов условий гарантированного заключения прямых договоров с ООО «Курьер Авто М» и аффилированными с ним фирмами на оказание услуг по проведению работ по уборке культурных пространств, обслуживания клумб, вывозу крупногабаритных отходов, услуг по содержанию парковок, на объектах, находящихся в ведении чиновника.

Кроме того, в апреле 2020 года подсудимый получил от директора компании автомобиль Mercedes-Benz E-300 стоимостью 1,5 млн руб. для гарантированного заключения договоров по благоустройству. Таким образом, между организациями в период с апреля 2019 года по апрель 2020 года было заключено 13 контрактов на общую сумму более 28 млн рублей.

В последующем стороны продали автомобили и провели финансовые операции с целью придания правомерности владения транспортными средствами.

Суд назначил наказание Максиму Бархатову в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафов в размере 580 тыс. руб. Он также лишен права на три года занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Взяткодатель был ранее приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет со штрафом в размере 1 млн рублей.

Напомним, в начале мая суд в Барнауле вынес приговор бывшему министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву по уголовному делу о взяточничестве на сумму более 5,2 млн рублей. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.