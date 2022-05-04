Экс-министр транспорта региона Сибири осужден за взятку в особо крупном размере

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор бывшему министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву. Его признали виновным в получении взятки при заключении госконтрактов на общую сумму более 5, 2 млн рублей.

Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, бывшего министра транспорта региона Александра Дементьева признали виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемого взяткодателями лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ, и в особо крупном размере). Дементьев возглавлял министерство транспорта региона с 2018 по 2021 год.

Следствием и судом установлено, что в январе 2020 года чиновник предложил учредителю и директору одной из организаций передавать ему взятки за принятие «юридически значимых решений» о выборе их компаний в качестве исполнителя работ для дорожно-строительных управлений края и заключения с ними контрактов и договоров. В результате Дементьев в августе и декабре 2020 года получил частями от предпринимателей взятку на общую сумму свыше 5,2 млн рублей.

Суд приговорил бывшего министра транспорта Алтайского края к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 5 млн 230 тыс. рублей. В региональном СУ СК РФ уточнили, что Дементьев лишен права занимать должности в исполнительных органах государственной власти сроком на 3 года.

«В ходе предварительного следствия бывший чиновник вину в содеянном признал. В целях обеспечения исполнения наказания следователем СК на его имущество наложен арест на общую сумму более 8 миллионов 600 тысяч рублей, 7 300 евро, 4 900 долларов США», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении главы Росимущества в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва Владимира Абрамова. Его и еще двух должностных лиц ведомства обвинили в получении взятки на сумму свыше 4 млн рублей.