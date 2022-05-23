Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел в Новосибирске при поддержке ПСБ

22 мая в Новосибирске состоялся VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», генеральным партнером которого с 2019 года выступает ПСБ. В Новосибирске испытать себя на разных дистанциях решились порядка трех тысяч человек. Маршрут забега по традиции пролегал по улице Кирова, мимо Государственной научно-технической библиотеки и театра «Глобус».

«Мероприятие поражает своим масштабом. Оно объединяет любителей спорта в единую дружную команду по всей стране, — отметил управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев. — Это уже четвертый «ЗаБег.РФ», в котором сотрудники Сибирского филиала принимают участие, и с каждым годом количество желающих покорить дистанции полумарафона только растет. Примечательно, что на старт выходят не только сотрудники, но и члены их семей, в том числе и дети. Уверен, спорт воспитывает личность, приучает к ответственности, закаляет характер и развивает волю к победам».

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит в России с 2017 года. В этом году он стал самым масштабным в своей истории: 120 тысяч участников (в том числе 5 500 сотрудников ПСБ и их семьи) во всех 85 регионах России от Калининграда до Камчатки.

Все участники стартовали синхронно в 9:00 по московскому времени вне зависимости от часовых поясов. Участники пробежали по одной из четырех дистанций: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км в зависимости от уровня подготовки.