В Новосибирске стартовала онлайн-регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел — 2024», сообщает пресс-центр городской администрации. Само мероприятие в этом году пройдет в конце апреля.

Участникам «Сибирского предела» в этом году предстоит преодолеть семикилометровую трассу с различными препятствиями на ней, соревнование будет проходить в командном зачете. Для участия в гонке на выносливость допускаются команды из четырех человек, обязательное условие — наличие хотя бы одного участника противоположного пола.

Желающих принять участие в гонке разделят на группы — взрослые профессионалы и любители побегут отдельно от воспитанников патриотических клубов и молодежи в возрасте от 14 до 17 лет. Для участия в соревновании необходимы допуск врача или заполненное согласие об ответственности за свое здоровье для совершеннолетних участников, оформленная страховка и пройденная онлайн-регистрация, кроме этого командам необходимо будет оплатить членский взнос. Старт соревнований состоится 28 апреля на стадионе «Красное знамя».

Забег по пересеченной местности с преодолением искусственных и природных препятствий различных категорий сложности «Сибирский предел» проводится в Новосибирске с 2023 года. В прошлом году организаторы, которыми выступает муниципальное автономное учреждение «Стадион», провели три гонки; последняя из них, прошедшая в сентябре, привлекла более 350 участников.

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