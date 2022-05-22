22 мая в Новосибирске прошел шестой Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В 2022 году участие в соревновании приняло более 3 000 жителей Новосибирска — годом ранее число участников составило порядка 2 500 человек.

Старт полумарафона «ЗаБег.РФ» был на площади Пименова, около ГПНТБ. Как сообщается в телеграм-канале «ЗаБег.РФ II Сибирь и Дальний Восток», у разных дистанций отличалось время старта. Так, первый забег — на 10 км — начался к 11:30, второй — на 21,1 км — стартовал в 13:00. Забег на дистанции в 5 км начался в 15:30, 1 км — в 16:30.

По данным пресс-службы министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, максимальное количество участников в Новосибирске зарегистрировались на дистанцию 5 км — более 1 000 человек, чуть меньше стартовали в забеге на 10 км. Около 500 юных бегунов заявились на трассу длиной 1 км.

Отмечается, что старт главной дистанции в 21,1 км был дан в одно время во всех городах. Участие в полумарафонском забеге в Новосибирске приняло порядка 700 человек, среди которых как профессиональные спортсмены, так и любители.

«Забег — это уникальное мероприятие, вся страна выходит на старт. Наслаждайтесь этим днем. Вы выбрали спорт — и это здорово, потому что физкультура не только дает здоровье и положительные эмоции, но также объединяет нас, в том числе и на таких ярких мероприятиях. Это помогает добиваться не только спортивных результатов, но и быть более активным и целеустремленным в жизни», — приветствовал участников перед стартом министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Напомним, полумарафон «ЗаБег» стал одним из самых крупных беговых мероприятий в стране. Спортивное мероприятие одновременно проводится в 85 городах России. По итогам забегов, как и в предыдущие года будет выбрана «беговая столица России». В 2021 году титул принял Санкт-Петербург, в 2020 году — Нижний Новгород.