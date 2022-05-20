Свыше 3 млн рублей несуществующего долга взыскала с компании судебный пристав в Новосибирске

В Новосибирске судебный пристав предстанет перед судом по уголовному делу о халатности. Обвиняемая взыскала 3,6 млн рублей с компании по фальшивому исполнительному листу.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя районного отдела судебных приставов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Женщину обвинили в совершении преступления по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее причинение крупного ущерба и существенного нарушения прав и законных интересов организации).

По версии следствия, в 2020 году приставу поступило заявление от имени взыскателя с подложным исполнительным листом, который был якобы выдан Заельцовским районным судом Новосибирска. Документ содержал недостоверную информацию о взыскании с компании «Ремстрой» суммы авторского вознаграждения в размере 3,6 млн рублей. Отмечается, что обвиняемая не направила уведомление должнику о возбуждении исполнительного производства и перечислила в пользу взыскателя указанную сумму.

«В действительности, коммерческая организация не являлась должником по исполнительному производству и задолженности не имела», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Вину в совершении преступления обвиняемая не признала.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении лица, предъявившего подложный исполнительный лист и незаконно завладевшего денежными средствами. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, ранее в Новосибирске правоохранители завершили расследование уголовного дела о взрыве на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), в результате которого пострадал 51 человек.