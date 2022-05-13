Плавающие фонтаны и памятник министру финансов появятся в районах Новосибирской области благодаря господдержке

В рамках господдержки по итогам конкурсного отбора в районах Новосибирской области появятся новые объекты благоустройства. В Черепановском районе возведут стелу, символизирующую регион, в Карасукском районе оснастят уникальный природный комплекс, в Чановском районе благоустраивается набережная, а в Маслянинском районе установят памятник министру финансов Российской империи.

В Новосибирской области завершён первый конкурсный отбор проектов муниципальных образований для предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха в регионе. Средства господдержки в общей сумме 20 млн рублей будут направлены Черепановскому, Карасукскому, Чановскому и Маслянинскому районам, сообщили в правительстве региона 13 мая.

«В нынешних условиях особенно важно поддержать сферу туризма для создания новой инфраструктуры и объектов отдыха. В Новосибирской области в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы реализуются меры региональной господдержки, за счёт которых районы области могут создать новые точки притяжения, повысить конкурентоспособность туристских продуктов, а также увеличить количество новых рабочих мест и привлечь в сферу туризма частные инвестиции», – цитирует пресс-служба областного правительства министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова.

Благодаря господдержке в Черепановском районе появится выездная стела «Новосибирская область». Проект по строительству стелы на границе с Алтайским краем включает в себя организацию подъездных путей к объекту, освещение, озеленение территории, устройство малых архитектурных форм, санитарных кабин, тротуаров, пешеходных дорожек и парковочных мест, в том числе для маломобильных групп населения.

В Карасукском районе Новосибирской области проведут работы в территориальном оздоровительном многофункциональном природном комплексе «Савка». Согласно проекту, орнитологический и молодёжный центры, расположенные на территории комплекса, будут оснащены необходимой организационной техникой для проведения экологических экскурсий и привлечения на территорию молодых жителей и гостей района. Комплекс также будет оснащён информационными стендами экологической направленности, арт-объектами и плавающими фонтанами.

Третий проект, одобренный конкурсной комиссией, подразумевает создание объектов благоустройства набережной «Сибирский берег здоровья» у озера Карачи в Чановском районе. Территорию разделят на пляжную зону и зону отдыха и развлечений, где появятся амфитеатр со сценой и летним кафе. На набережной также установят малые архитектурные формы, хозяйственные площадки и площадки для сбора мусора, подсобные сооружения и биотуалеты. Также планируется организовать трассировку пешеходных и велосипедных дорожек, открытую парковку с подъездными путями к территории, ограждение, озеленение и освещение.

В Маслянинском районе благодаря господдержке будет создан сквер с памятником графу Егору Францевичу Канкрину, который был министром финансов Российской империи в 1823-1844 годах и внёс большой вклад в развитие золотодобычи. Проект включает создание памятника, обустройство территории вокруг него в виде сквера и организацию стенда с навигацией, туристической картой и аудиогидом.

Напомним, в 2020 году в федеральном конкурсе победили проекты благоустройства трёх городов региона – Куйбышева, Купино и Карасука. Благодаря победе муниципалитеты получили на реализацию своих проектов крупные федеральные гранты от 45 до 70 млн рублей. Конкурс организован в соответствии с проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».