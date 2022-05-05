Четырёхлетнюю реконструкцию дороги к выезду из Новосибирска завершат осенью

Реконструкция улицы Кедровой, ведущей в сторону северного выезда из Новосибирска, завершится в октябре 2022 года, сообщили в мэрии города в четверг. Работы были начаты четыре года назад по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

На участке улицы Кедровой от Мочищенского шоссе до городской черты протяжённостью 2,64 км планируется организовать четырёхполосное движение, напомнили в муниципалитете.

Как сообщил мэр Анатолий Локоть, проверяя ход реконструкции 5 мая, подрядчик уже возобновил работу после зимнего перерыва.

«Это один из так называемых переходящих объектов, ремонт которых рассчитан не на один год. Возобновили работы и на других подобных объектах – на Гусинобродском шоссе и улице Ипподромской. Ранний старт позволит подрядчику уложиться в сроки, а самое главное – выполнить работы качественно. Недалеко от улицы Кедровой есть озеро, которое наполняется за счет стока поверхностных вод. По экологическим соображениям и пожеланиям местных жителей было принято решение построить очистные сооружения для воды, попадающей в озеро. Такие фильтры построены на первом этапе реконструкции дороги, сегодня они функционируют», — сообщил Анатолий Локоть.

Работы на объекте разбиты на два этапа. На первом этапе, который был проведён с июля 2019 года по ноябрь 2020 года, реконструировали участок дороги от дома № 9 на улице Лобачевского до городской черты (улица Краузе) длиной 661,4 м. Генподрядчиком этих работ выступило ООО «Союздорстрой». На втором этапе, который был начат в ноябре 2020 года, предполагается привести в нормативное состояние участок от Мочищенского шоссе до дома № 9 на улице Лобачевского протяжённостью 1980 метров.

В прошлом году на участке провели масштабные работы по переносу коммуникаций, снесли и вывезли деревья и кустарники, уложили нижний слой асфальтового покрытия. Сейчас обустраивается ливневая канализация, укладываются последующие слои дорожного покрытия и бортовые камни.

На всём протяжении реконструированного участка планируется оборудовать тротуары, установить шесть светофорных объектов, семь остановочных павильонов, а также 143 опоры наружного освещения.

По словам директора по строительству АО «Новосибирскавтодор» Андрея Рожко, сейчас сложностей с выполнением работ нет, строительные материалы закуплены в полном объёме.

Напомним, в Новосибирске стартовал второй этап благоустройства Вокзальной магистрали.