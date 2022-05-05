На Вокзальной магистрали в Новосибирске начали высаживать пятиметровые липы

В Новосибирске стартовал второй этап благоустройства Вокзальной магистрали. На центральной улице высадили семь лип – всего их здесь будет 110.

Сотрудники новосибирского МАУ «Горзеленхоз» высадили семь лип из планируемых 110 в рамках второго этапа благоустройства Вокзальной магистрали, сообщили в мэрии города 5 мая.

По словам директора организации Натальи Цветковой, первая партия саженцев поступила муниципалитету накануне. Поскольку на Вокзальной магистрали ранее было убрано большое количество аварийных деревьев, заказали саженцы самых крупных насаждений – лип высотой 4,5-5 м.

Помимо лип, на центральной улице планируется высадить две крупномерных ивы и кустарники кизильника блестящего. На магистрали также обустроят мини-цветники с однолетними растениями и установят малые архитектурные формы — садовые лавки, урны и диван.

По словам специалистов, требования к озеленению вдоль улично-дорожной сети сложнее и специфичнее, чем к паркам и скверам – насаждения возле дорог подвергаются наибольшему негативному воздействию. Поэтому для Вокзальной магистрали были выбраны растения, которые лучше всего защищают от шума и пыли.

«Здесь высокая антропогенная нагрузка из-за большого автомобильного трафика. Мы проанализировали состояние ранее росших здесь деревьев, и лучше всего себя чувствовали липы. К тому же их жизненный цикл гораздо больше, чем, например, у тополей и берёз», — цитирует мэрия Новосибирска Наталью Цветкову.

Напомним, благоустройство Вокзальной магистрали в Новосибирске в рамках её масштабной реконструкции стартовало в начале апреля.