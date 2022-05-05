В Новосибирске определили территории, где не будут продавать алкоголь 9 мая

Мэрия Новосибирска выпустила постановление о запрете на продажу алкогольных напитков в День Победы. Ограничение коснётся территорий, где пройдут массовые праздничные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета 5 мая, продажа алкогольной продукции 9 мая в Новосибирске будет запрещена на 12 территориях. В мэрии подчеркнули, что такие меры введены ради обеспечения безопасности.

«Организации торговли и общественного питания, расположенные в границах проведения массовых мероприятий, могут продавать безалкогольные напитки, в том числе соки, квас, коктейли, мороженое, кондитерские изделия», — отметили в мэрии Новосибирска.

Кроме того, летние кафе 9 мая должны быть закрыты до 23 часов.

Алкогольную продукцию нельзя будет купить в Новосибирске 9 мая на следующих территориях:

— Территория в границах ул. Селезнева, ул. Алейской, участка от ул. Алейской, 4, корпус 1 до ул. Планетной, 55/6, участка от ул. Планетной, 55/6 до проспекта Дзержинского, 2а, участка от проспекта Дзержинского, 2а до ул. Кошурникова, 8/1, участка от ул. Кошурникова, 8/1 до ул. Селезнева, 36;

— Территория в границах ул. Александра Невского, ул. Учительской, ул. Народной (до ул. Народной, 29), участка от ул. Народной, 29 до ул. Богдана Хмельницкого, 23;

— Территория в границах ул. Громова, ул. Зорге, участка от ул. Зорге, 183 до ул. Зорге, 219, участка от ул. Зорге, 219 до ул. Зорге, 86;

— Территория в границах ул. Аникина, ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской, участка от ул. Оловозаводской до ул. Саввы Кожевникова, 29/1, ул. Саввы Кожевникова;

— Территория в границах ул. Степной, ул. Петропавловской, ул. Котовского, участка от ул. Котовского, 20 до ул. Широкой, 3, ул. Широкой, ул. Ватутина, ул. Пархоменко, ул. Римского-Корсакова;

— Территория в границах ул. Гурьевской, ул. Белинского, ул. Шевченко, ул. Маковского, участка от ул. Шевченко, 2/1 до ул. Инской, 35, участка от ул. Инской, 7 до парка культуры и отдыха «Михайловская набережная», парка культуры и отдыха «Михайловская набережная», участка от дома по ул. Добролюбова, 2б, корпус 2 до ул. Добролюбова, 2а, ул. Обской;

— Территория в границах ул. Первомайской, участка от ул. Первомайской, 150/1 до ул. Героев Революции, 6, участка от ул. Героев Революции, 6 до ул. Качалова, 23, участка от ул. Качалова, 23 до ул. Первомайской;

— Территория в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда;

— Территория в границах ул. Молодости, ул. Гидромонтажной, ул. Энгельса, ул. Нагорной, ул. Сердюкова, ул. Приморской, участка от ул. Приморской, 7, корпус 1 до ул. Молодости, 25а (включая ул. Софийскую, 23, корпус 1);

— Территория в границах ул. Военной, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ипподромской;

— Территория в границах ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковой, ул. Ипподромской, ул. Писарева, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской;

— Территория в границах ул. Фрунзе, ул. Каменской, Октябрьской магистрали, ул. Ипподромской, Красного проспекта, ул. Советской.

Мэрия Новосибирска также разместила в сети схемы расположения этих территорий.

Ранее сообщалось о том, где и когда прогремят салюты в День Победы в Новосибирске.