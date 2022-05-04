«Кузбассразрезуголь» дарит праздничные концерты жителям Кемеровской области

Предприятие сырьевого комплекса УГМК, АО «УК «Кузбассразрезуголь» организовало цикл праздничных концертов «Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённых 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Первыми театрализованное представление увидели ветераны и работники филиала «Калтанский угольный разрез», а также жители города Калтан Кемеровской области.

Как рассказали в компании, в преддверии 9 Мая такие акции памяти пройдут и на других территориях присутствия угольной компании.

Гостями концерта, который прошёл 4 мая на площади ДК «Энергетик» в Калтане, стали более 300 человек. В программе праздничного мероприятия — театрализованное представление, выступления духовых оркестров, танцевальных и вокальных коллективов Кемеровской области. Для гостей организованы интерактивные зоны. Завершилась акция памяти флешмобом – выносом российского флага и массовым исполнением песен военных лет.

«Мы запустили этот проект в 2017 году. Его цель – объединить разные поколения общей памятью о героизме и мужестве нашего народа и трагедии, которая не должна повториться, – отметила начальник управлении по связям с общественностью АО «УК «Кузбассразрезуголь» Лариса Береснева. – Нашу компанию создавали и строили вчерашние фронтовики и труженики тыла. Сегодня на наших предприятиях работают их дети, внуки и правнуки. И этот проект дает возможность сохранить память о военном и трудовом подвиге наших дедов и отцов».

На организацию и проведение праздничных мероприятий и материальную поддержку ветеранов угольная компания направила в этом году почти 3 млн рублей.

Праздничные концерты «Помнит сердце, не забудет никогда» пройдут также в жилом районе областного центра Кедровка 5 мая, в Кемерово – 6 мая, в пгт. Бачатский – 7 мая и пгт. Краснобродский – 8 мая. 9 мая работники УК «Кузбассразрезуголь» вместе со своими семьями традиционно примут участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».