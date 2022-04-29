«Росгосстрах» приостанавливает продажи «Зеленых карт»

«Росгосстрах» временно прекращает продажи сертификатов страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международной системы «Зеленая карта».

Правление Российского Союза Автостраховщиков в конце апреля утвердило решение Коллегии бюро «Зеленая карта» о приостановлении права ПАО СК «Росгосстрах» осуществлять операции по страхованию в рамках этой системы с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.

«В текущей ситуации мы не видим в этом продукте больших перспектив как в части сборов страховой премии, так и по маржинальности. Поэтому мы решили сконцентрироваться на более рентабельных и перспективных видах страхования», — прокомментировал решение компании начальник отдела методологии по ОСАГО и «Зеленой карте» ПАО СК «Росгосстрах» Егор Светлов. При этом он не исключил вероятности того, что в случае изменения геополитической ситуации и нормализации автотранспортного сообщения на европейском направлении страховщик возобновит продажи «Зеленой карты».

Международная система страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» функционирует с 1951 года, в нее сейчас входит 47 стран. Основная цель — организация урегулирования претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов. Сертификат, подтверждающий наличие у выезжающего за рубеж владельца транспортного средства договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, предъявляется на автомобильных пограничных переходах и является обязательным документом для выезжающих из России на машине.

До приостановки продаж «Зеленой карты» «Росгосстрах» входил в ТОП-6 компаний этого сегмента рынка с долей около 9%. На середину апреля у компании было свыше 6000 действующих договоров страхования ответственности автомобилистов в рамках системы «Зеленая карта». Егор Светлов подчеркнул, что «Росгосстрах» выполнит все взятые на себя обязательства по этим договорам и продолжит рассмотрение финансовых требований, поступающих из-за рубежа.