«Ростелеком» рассказал в Новосибирске об актуальном ландшафте киберугроз

За февраль-март 2022 года в среднем на 15% увеличилось число кибератак на инфраструктуру российских компаний. Больше всего нападений зафиксировано в госсекторе, на промышленных предприятиях и в финансовых организациях. Такие цифры озвучили сотрудники компании «Ростелеком-Солар» на конференции «Кибербезопасность. Как защитить свой бизнес в новых реалиях?».

В разговоре на темы информационной безопасности участвовали представители госструктур, бизнесмены, ИТ-специалисты. По словам собравшихся, осознанная цифровизация экономики и развитие ИТ-инфраструктуры требуют от компаний осознанного подхода к вопросам комплексной защиты предприятий и организаций.

«Количество киберинцидентов постоянно увеличивается: по данным «Ростелеком-Солар», только за прошлый год на треть выросло число атак со стороны профессиональных злоумышленников, — отметил директор по развитию бизнеса единого центра компетенций «Восток» компании «Ростелеком-Солар» Денис Баскаков. — Нарастающей угрозой для компаний также становятся ботнеты, которые используются для проникновения в инфраструктуру компаний. Вот почему так важно объединять усилия в борьбе против киберпреступников, чтобы оперативно выявлять компьютерные атаки и ликвидировать их последствия»

По мнению экспертов, в ближайшее время нас ждут более сложные атаки от продвинутых злоумышленников, которые используют нестандартные методы и техники. Такие киберпреступники целятся прежде всего в инфраструктуры государственных органов и объекты критической инфраструктуры, то есть информационные сети и автоматизированные системы управления в сферах здравоохранения, энергетики, транспорта и других отраслях.

«Противодействовать кибератакам можно по-разному: пытаться обезопасить данные самостоятельно или передать задачу профессионалам, что гораздо выгоднее и удобнее. Сервисная модель предоставления услуги позволит отказаться от затрат на персонал и дорогое оборудование. Наш сервис Solar JSOC — первый и крупнейший в России коммерческий центр противодействия кибератакам — как раз берет на себя защиту госструктур и коммерческих организаций от возможных киберугроз. С его помощью можно предотвратить, выявить или правильно отреагировать на уже случившиеся инциденты», — уточнил Денис Баскаков.