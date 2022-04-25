Выход к поднятию флага России станет особым поощрением для новосибирских школьников

В некоторых образовательных организациях Новосибирской области начали проводить церемонию поднятия государственного флага Российской Федерации. С 1 сентября такая традиция будет введена во всех школах страны.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, 25 апреля торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации состоялась в Сибирском авиационном кадетском корпусе им. А.И. Покрышкина. В мероприятии участие принял министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В облправительстве уточнили, что церемония будет регулярно проводиться, в частности, в школах, среднеспециальных учебных заведениях и вузах. Минпросвещения РФ составило методические рекомендации по использованию государственных символов России при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях.

«Ожидается, что выход к поднятию флага станет особым поощрением для школьников, достигших значимых результатов в учебе, общественной жизни, в спорте, искусстве и науке. Церемония поможет сформировать гражданственность и чувство патриотизма. Инициативу поддержал президент Владимир Путин», — сообщили в пресс-служба правительства Новосибирской области.

Отметим, о внедрении церемонии поднятия флага и исполнения гимна России с 1 сентября в образовательных учреждениях страны объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Церемония будет проводиться в школах в начале учебной недели.

О готовности начинать занятия в школах с поднятия российского флага не дожидаясь нового учебного года сообщили в правительстве Кемеровской области. Уже 21 апреля такая церемония была проведена в губернаторской кадетской школе-интернате МЧС в городе Кемерово.