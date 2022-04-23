Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с 1 сентября будет введено обязательное исполнение гимна перед уроками. Идею поддержал и президент страны Владимир Путин. Однако один из сибирских регионов решил не ждать начала следующего учебного года.

На совещании правительства Кемеровской области было решено с 25 апреля каждое утро поднимать государственный флаг и исполнять гимн России во всех школах перед началом занятий. Отмечается, что это будет происходить в тех учреждениях, «у которых есть технические возможности» – то есть, флагшток.

Министерство образования региона сообщило, что одно из учебных заведений такой порядок уже приняло – кадеты Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС в городе Кемерово стали начинать учебный день с поднятия флага под гимны России и Кузбасса с 21 апреля.

Ранее Кемеровская область уже выступала с инициативой по поддержке «специальной операции», неофициально «переименовав» собственный регион. Сайты администрации, министерств и ведомств начали публиковать пресс-релизы, в которых в названии региона кириллическая буква «З» была заменена латинской «Z» – опознавательного знака ВС РФ на территории Украины.