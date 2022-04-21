В школах Сибири занятия будут начинаться с поднятия флага и исполнения гимна России

С 25 апреля занятия в школах Кузбасса будут начинаться с поднятия государственного флага и исполнения гимна России, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования региона. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что с 1 сентября такая «традиция» будет внедрена во всех школах страны.

«25 апреля во всех школах Кузбасса, которые будут готовы, занятия начнутся с поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. Сегодня на совещании в областной администрации об этом сообщила заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Турбаба», —сообщили агентству в региональном министерстве образования.

Церемония будет внедрена в первую очередь в тех школах, где есть соответствующие технические возможности. Отмечается, что уже сегодня учебный день с поднятия флага и исполнения гимна России начали учащиеся губернаторской кадетской школы-интерната МЧС в Кемерове.

Ранее о внедрении соответствующей церемонии с 1 сентября в образовательных учреждениях страны объявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба министерства. Она будет проводиться школах страны в начале учебной недели.

Накануне на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин поддержал предложение о поднятии флага и исполнения гимна в образовательных учреждениях.

«Что касается гимна, флага — да, это очень правильно и востребовано, только нужно, чтобы это было сделано достойно либо пока там, где это невозможно организовать таким образом, лучше где-то перенести, понимаете, да? Чтобы сама процедура соответствовала значимости символов государства», — цитирует Владимира Путина пресс-служба администрации президента России.