Горнолыжный комплекс вблизи Шерегеша выставили на продажу за 180 миллионов рублей

В Новокузнецке выставили на продажу горнолыжный комплекс с ресторанами, банями и подъемниками. Комплекс находится в нескольких часах езды от горнолыжного курорта Шерегеш.

Информация о продаже объекта размещена на сайте Avito, речь идет об ЭКО-комплексе Таежный. На территории объекта размещены два горнолыжных бугельных подъемника, бэби-лифт, гостиничный, банный комплексы, ресторан, мангальные зоны и веранды.

«Комплекс расположен в 15 минутах езды от центра г.Новокузнецка в сосновом бору, на территории комплекса расположен пруд», — указано в объявлении.

Стоимость горнолыжного комплекса составляет 180 млн рублей. На сайте комплекса отмечается, что в состав объекта входят также фан-парк, каток и две горнолыжные трассы —их длина составляет от 680 до 760 метров.

Отметим, комплекс расположен в Новокузнецке на ​Листвянском шоссе, 5. По данным Rusprofile, по указанному адресу расположено ООО «Таежное», руководителем и учредителем которого является Константин Никитин.

Никитин до января текущего года входил в состав соучредителей общественной организации «Содействие предпринимательству на территории города Новокузнецка», президентом которого является гендиректор выставочной компании «Кузбасская ярмарка», вице-президент Российского союза выставок и ярмарок Владимир Табачников.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу 3 из 4 действующих суши-баров федеральной сети заведений японской и паназиатской кухни «Суши Wok».