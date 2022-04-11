Сибирь забрала туристов-лыжников у Краснодара

Как показали итоги сезона, райдеры из Сибири предпочли родные трассы другим зимним курортам России. Любители экстрима в семь раз чаще предпочитали курорты родного округа, чем, например, комплексы Краснодарского края. Доля сибиряков, которые побывали на курортах «Роза Хутор» и «Красная поляна» с декабря по февраль, составила лишь 1%. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных с базовых станций склонов.

Рейтинг местных курортов у сибиряков распределился так: первое место ожидаемо занял кузбасский Шерегеш. Здесь за сезон побывали более 40% туристов из Сибирского федерального округа, 24% решили осваивать локации Крутой горки и Экстрим парка в Омской области. Не отстают и горнолыжные комплексы «Горный» и «Корел-Иня» в Новосибирской области, где побывали 22% сибиряков. Покататься в алтайской Белокурихе, Телецком и Семинском перевале за сезон приехали лишь 8%. В списке лучших мест для зимнего отдыха также «Бобровый лог» в Красноярском крае и гора Гладенькая в Хакасии.

Снежные склоны Новосибирской области в сезоне 2021-2022 были востребованы не только у местных жителей, но и у туристов из других регионов. Чаще всего приезжали покататься кузбассовцы (35%), москвичи (6%) и красноярцы (5%).

«В Новосибирской области хорошо развита горнолыжная инфраструктура, и мы видим, что с каждым годом такие виды отдыха и спорта привлекают все больше людей, – комментирует директор «МегаФона» в Новосибирске Денис Трофимчук. – Так, по сравнению с прошлым сезоном, мобильный трафик абонентов «МегаФона» на основных горнолыжных склонах региона увеличился в 1,5 раза. Поэтому мы постоянно проводим модернизацию базовых станций и устанавливаем новое оборудование, чтобы даже в отдаленных районах наши абоненты могли пользоваться качественной связью и мобильным интернетом на самых высоких скоростях».

Лыжники и сноубордисты в горнолыжных комплексах «Горный», «Ключи», «Корел-Иня» и Парке Кольцово традиционно активно делились своими впечатлениями. Общее количество телефонных разговоров превысило 280 тысяч минут – за это время можно почти 2 тысячи раз подняться на всех подъемниках горнолыжных трасс. Объем передачи данных ежемесячно составлял 12 терабайт. Этого трафика хватит, чтобы 2 года круглосуточно вести стрим с горных склонов.