В Новосибирском отделении «МегаФона» сменилось руководство

Как стало известно «Континенту Сибирь», директором Новосибирского отделения «МегаФона» и одновременно топ-менеджером компании в Сибири назначен Денис Трофимчук. Ранее он занимал аналогичную позицию на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае. В свою очередь Галия Сайфутдинова, руководившая «МегаФоном» в Новосибирске, покинула компанию и, по данным источников «Континента Сибирь», перешла на работу в компанию «Синар».

О смене руководства «МегаФона» стало известно от участников рынка. В самой компании информацию подтвердили.

«Новосибирская область – один из важнейших регионов для МегаФона и часто становится пилотной площадкой для стратегических проектов. Так, именно в Новосибирске впервые в стране появилась связь 4G, в этом году мы запустили в городе модернизированную сеть, полностью готовую к внедрению 5G. Уверена, что под руководством Дениса Трофимчука, который имеет большой управленческий опыт и высочайшие компетенции, МегаФон продолжит укреплять позиции на телеком-рынке региона и реализует новые амбициозные проекты для цифрового развития территории», – прокомментировала назначение директор по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке Анастасия Спешилова.

В свою очередь Денис Трофимчук отметил, что его задача – сделать «МегаФон» лучшим оператором и надежным цифровым партнером для абонентов, бизнес-партнеров и госзаказчиков в Сибири. «В первую очередь за счет внедрения инновационных цифровых продуктов, роста уровня сервиса и укрепления технологического преимущества компании», – уточнил собеседник издания.

Причиной кадровых перемен стало решение прежнего руководителя филиала Галии Сайфутдиновой продолжить карьеру вне компании. По данным источников «Континента Сибирь», она перешла на работу в новосибирскую компанию «Синар», в которой заняла должность исполнительного директора. Получить комментарии в «Синаре» на момент публикации не удалось.

Денис Трофимчук окончил Хабаровский институт инфотелекоммуникаций СибГУТИ по направлению «Сети связи и системы коммутации». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 2005 году с позиции инженера одного из операторов «большой четверки». В «МегаФон» пришел в 2015 году на должность руководителя по инфраструктуре, уже через год стал директором Хабаровского регионального отделения, с 2019 года также был директором Дальневосточного филиала компании. С марта 2022 года Денис Трофимчук продолжил свою работу в «МегаФоне» в Сибири.