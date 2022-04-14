В Новосибирске продают соляную пещеру за 200 тысяч рублей

Бизнес на соляной пещере предлагают сделать новосибирцам – лечебное помещение и офис в районе станции метро «Заельцовская» выставлены на продажу. Соответствующее объявление опубликовано на сайте AVITO.

Цена лота – 200 тыс. руб. Как следует из карточки объявления, она была снижена с 250 тыс. руб., при этом дальнейший торг продавец допускает. Помещения также можно сдавать за 30 тыс. руб.

Само здание расположено на улице Кропоткина. Общая площадь помещений – 40 кв. м.

«Бизнес полностью готов, пещера на данный момент работает, есть клиенты», — говорится в объявлении.

Продавец сообщает, что соляная пещера снабжена современным галогенератором и оборудованием для приготовления кислородных коктейлей. Общая стоимость оснащения составляет более 300 тыс. руб. В офисе есть мебель и оргтехника. В здании также имеются большой холл, два больших лифта и две туалетные комнаты на этаже.

Отмечается, что основная часть клиентов бизнеса – семьи с детьми и сотрудники бизнес-центров, посещающие соляную пещеру во время обеденного перерыва и после работы.

Ранее сообщалось о том, что новосибирцы массово выставляют на продажу вещи, имеющие отношение к Владимиру Жириновскому.