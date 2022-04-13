Новосибирцы продают письма и автографы Жириновского

Новосибирцы массово выставляют на продажу вещи, предположительно принадлежавшие умершему политику Владимиру Жириновскому. Соответствующие объявления опубликованы на сайте «Авито».

В числе товаров, имеющих отношение к лидеру ЛДПР, — «ответное письмо» Владимира Жириновского за 60 тыс. руб.

Как отмечает автор объявления, конверт письма слегка повреждён. В послании политик сообщает адресату, что ЛДПР пока не может оказать ему материальную поддержку, и просит связаться с ним позднее.

На продажу также выставлена тетрадь с автографом Владимира Жириновского, её стоимость – 3 тыс. руб. По такой же цене реализуется и футболка с изображением одиозного политика.

Кроме того, один из новосибирцев готов бесплатно отдать агитационные материалы Владимира Жириновского. Он уточнил, что перекупов «просит не беспокоиться».

Напомним, в марте 2021 года Владимир Жириновский осудил новосибирцев за ввоз в Россию лихорадки Денге.