Внеочередная сессия Заксобрания Новосибирской области была посвящена всего одному вопросу – социальной поддержке семей с детьми от 8 до 17 лет. Чтобы Указ президента РФ о новых ежемесячных выплатах этой категории граждан начал действовать в регионе, депутаты приняли поправки в закон Новосибирской области сразу в двух чтениях.

Внеочередная сессия Заксобрания Новосибирской области, 14 апреля, подтвердила слова спикера регионального парламента Андрея Шимкива, сказанные еще в марте, – депутатский корпус переходит на новый режим работы. Важные для социальной поддержки населения и экономики региона законы депутатский корпус будет принимать оперативно. Созвать внеочередную сессию потребовали изменения в закон Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей».

Законопроект депутатам представила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Указом президента РФ от 31 марта 2022 года установлена новая ежемесячная выплата на детей с 8 до 17 лет. В зависимости от среднедушевого дохода семьи выплата может быть предоставлена в 3 размерах – 50% величины прожиточного минимума на ребёнка, установленного на дату обращения в органы пенсионного фонда за назначением выплаты (это 6 600 рублей), 75% (9 900 рублей) и 100% величины прожиточного минимума (13 238 рублей). «Если при предоставлении выплаты в размере 50% среднедушевой доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума на 1 члена семьи, тогда устанавливается 75%. Если и 75% недостаточно, то тогда 100 процентов. Принцип такой действует и по выплате на детей с 3 до 7 лет», – уточнила размер выплат Елена Бахарева.

Оператором данной выплаты будет Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), на территории региона – его новосибирское подразделение.

По данным минсоцразвития Новосибирской области, в 2022 году на эти цели в областном бюджете запланировано 2,7 млрд рублей в форме субвенций на основании соглашения между правительством Новосибирской области и ПФР. В 2023 году эта сумма составит более 3,5 млрд рублей. Выплаты начнутся с 1 мая 2022 года.

«Чтобы максимально быстро реализовать Указ президента России, заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой дано поручение руководителям субъектов Федерации принять изменения в региональные законодательные акты до 19 апреля. Поэтому мы вынесли этот закон на рассмотрение внеочередной сессии», – прокомментировал работу Заксобрания председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. Он также подчеркнул, что выплаты носят заявительный характер. «Если доходы семьи ниже прожиточного минимума, родители могут подать заявление на зачисление денег в ПФР или через Госуслуги. Специалисты оценят нуждаемость семьи и примут решение», – объяснил Игорь Гришунин.

«В Новосибирской области в семьях с низкими доходами – 113 тысяч ребятишек. Думаю, это будет весомая для них поддержка. Параметры финансирования: 78% – это федеральное финансирование, 22% – областной бюджет. За три года мы выделим из областного бюджета порядка 10 миллиардов рублей софинансирования», – отметил председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Ранее члены комитета по строительству Заксобрания раскритиковали финансовую политику банков, участвующих в проектном финансировании жилищного строительства.