Новосибирские депутаты призывают банки к ответу

Члены комитета по строительству новосибирского Заксобрания выступили против политики банков, которые тормозят проектное финансирование. Депутаты совместно с правительством Новосибирской области готовят письмо в правительство РФ с просьбой повлиять на финансовые учреждения.

На заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области 13 апреля прозвучала критика в адрес финансовой политики банков, участвующих в проектном финансировании жилищного строительства. Как рассказал зампредседателя комитета Евгений Покровский, застройщики с 20 февраля 2022 года не могут получить банковские кредиты для строительства жилых домов. «Несмотря на то, что Владимир Владимирович Путин поручил до 31 марта разработать программу субсидирования процентных ставок по кредитам, которые предоставляются застройщикам в рамках проектного финансирования, до сих пор ничего не сделано. Поведением банков возмущался и вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. По его словам, на эскроу счетах накопилось 3 трлн 200 млрд рублей. Банки не разговаривают с застройщиками и только аккумулируют деньги, а нам предлагают кредиты под 27% годовых. Для строительного бизнеса – это неподъемная ставка. Невозможно строить в таких условиях», – отметил депутат. Он рассказал, что запаса прочности у застройщиков осталось на полтора месяца, а дальше им нечем будет платить зарплату и придется распускать коллективы.

Евгений Покровский также предостерег, что ситуация может привести к появлению новых обманутых дольщиков: «Пострадают и дольщики, потому что сроки сдачи объектов уже сегодня отодвинуты на 3 месяца. И сможем ли мы в таких условиях достроить?». По словам Покровского, губернатор Новосибирской области Андрей Травников встречался с банковским сообществом в Новосибирске, чтобы урегулировать ситуацию. Но проблема в том, что все головные офисы банков находятся в Москве, и именно на этом уровне процесс тормозится. «Аккумуляция средств на счетах и невыдача проектного финансирования – это незаконное обогащение, которое предусматривает уголовную ответственность», – напомнил депутат.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Вадим Агеенко привел другой аргумент. В Новосибирской области реализуется несколько МИПов (масштабные инвестиционные проекты). Этот механизм создан для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Застройщик получает участок земли, а взамен должен выполнить несколько условий, среди которых – предоставление жилых квадратных метров для обманутых дольщиков. Сегодня реализация МИПов также находится под вопросом. «МИПы – это серьезные проекты, но застройщики не могут выполнить свои обязательства, потому что банки не отдают деньги на строительство. К сожалению, на региональном уровне этот вопрос решить невозможно. Он решается на самом высоком уровне – в правительстве Российской Федерации», – отметил депутат.

Объединить усилия Заксобрания и правительства Новосибирской области предложил председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Александр Терепа. «Мы знаем, что министерство строительства региона по своей линии направило письмо в Минстрой России. Мы также готовы подключиться к этому вопросу и подготовить обращение от Заксобрания. Можно составить совместное письмо с нашим правительством. Наша задача – побудить банки пересмотреть свою политику. Ситуация сегодня требует от нас мобилизовать все усилия, чтобы предотвратить коллапс в жилищном строительстве Новосибирской области», – подчеркнул Александр Терепа.

Два года назад застройщики также выражали беспокойство, что из-за политики банков может сорваться нацпроект «Жилье и городская среда».