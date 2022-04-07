В Новосибирске перекроют улицы для проведения ярмарок

В Новосибирске намерены временно приостановить движение транспорта для проведения социальных ярмарок. Ограничить движение планируется вблизи площади Карла Маркса и на улице Трикотажной.

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления о временном прекращении движения транспортных средств в связи с проведением ярмарок.

О перекрытии движения транспорта ранее сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале после посещения ярмарки возле ГУМа на площади Карла Маркса.

«Новосибирцы жалуются, что на площадке перед ГУМом тесно, поэтому уже следующую ярмарку здесь проведем с перекрытием дорожного проезда, что позволит избежать толкучки. Перекроем на полдня, автомобилисты поймут ситуацию», — сказал мэр.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, в 2022 году в городе запланировано проведение 190 продовольственных ярмарок во всех районах города. В 2021 году в Новосибирске провели 140 ярмарок.

Согласно документу, городские власти намерены остановить движение в дни проведения ярмарок по улице Сибиряков-Гвардейцев от площади Карла Маркса до улицы Покрышкина. Движение приостановят 16 апреля, 17 сентября и 8 октября с 6 часов утра до 16 часов дня.

Перекрытие улиц также планируется осенью на правом берегу Новосибирска на улице Трикотажной на участке от Богдана Хмельницкого до Народной. Ярмарки запланированы 24 и 25 сентября, а также 8, 9, 15 и 16 октября, движение транспорта будет приостановлено с 7 часов утра до 15 часов дня.