Участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» перекрыт из-за внезапного камнепада, сообщает Упрдор «Алтай». Дорожники заняты разбором завалов.

По данным ведомства, чрезвычайное происшествие природного характера произошло в районе полудня 27 марта на участке «Чуйского тракта», проходящем через Онгудайский район республики Алтай. В результате камнепада образовался затор между населенными пунктами Купчегень и Малый Яломан.

Движение по трассе в этом участке перекрыто, для устранения последствий камнепада в район направили три единицы дорожной техники и несколько сотрудников подрядной организации, в приоритете находится расчистка сначала одной полосы, чтобы восстановить движение по важной трассе, для начала, в реверсивном режиме. На полную расчистку автодороги, предположительно, уйдет около трех часов.

Ранее мы сообщали, что движение по «Чуйскому тракту» будет временно перекрыто в границах Новосибирской области.