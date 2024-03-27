Участок федеральной трассы на Алтае перекрыли из-за камнепада

Павел Ганьшин
 
Участок федеральной трассы на Алтае перекрыли из-за камнепада
Изображение от freepik

Участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» перекрыт из-за внезапного камнепада, сообщает Упрдор «Алтай». Дорожники заняты разбором завалов.

По данным ведомства, чрезвычайное происшествие природного характера произошло в районе полудня 27 марта на участке «Чуйского тракта», проходящем через Онгудайский район республики Алтай. В результате камнепада образовался затор между населенными пунктами Купчегень и Малый Яломан.

Движение по трассе в этом участке перекрыто, для устранения последствий камнепада в район направили три единицы дорожной техники и несколько сотрудников подрядной организации, в приоритете находится расчистка сначала одной полосы, чтобы восстановить движение по важной трассе, для начала, в реверсивном режиме. На полную расчистку автодороги, предположительно, уйдет около трех часов.

Ранее мы сообщали, что движение по «Чуйскому тракту» будет временно перекрыто в границах Новосибирской области.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  