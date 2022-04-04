Власти Республики Алтай сняли запрет на массовые мероприятия

В Республике Алтай сняли запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за коронавирусной инфекции. Решение принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19.

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Республике Алтай принял решение снять ограничения на проведение массовых мероприятий в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 124 новых случая заражения COVID-19, что на 49,4% ниже показателя предыдущей недели.

«В целом ситуация стабилизируется, отмечается существенное снижение напряженности. <…> Тем не менее определенные ограничения сохраняются. В частности, продолжает действовать обязательный масочный режим», — сообщил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

В ходе заседания оперштаба заместитель председателя правительства Республики Алтай Динара Култуева отметила, что снижение заболеваемости коронавирусом позволило сократить количество моногоспиталей для того, чтобы больницы могли «максимально направить силы на оказание плановой помощи и диспансеризацию». В настоящий момент в регионе развернуто 105 коек для больных коронавирусной инфекцией, задействовано 79 мест.

По данным Росстата, в феврале текущего года в регионах Сибирского федерального округа коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 3 713 человек — в феврале 2021 года от заболевания в Сибири скончались 1 558 пациентов. В Республике Алтай за месяц от COVID-19 умерли 23 человека, когда в феврале 2021 года от коронавируса скончались 29 жителей региона.

В Новосибирской области от коронавируса в феврале текущего года умерли 739 человек (за февраль 2021 года — 268) — область стала лидером по числу смертей от заболевания за указанный месяц среди регионов Сибири. Второе место антирейтинга занял Красноярский край — 672 смерти от COVID-19 за месяц (в феврале прошлого года — 232).

Всего в России за февраль 2022 года от коронавирусной инфекции скончались 33 778 человек, годом ранее COVID-19 стал причиной смерти 14 791 пациента.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Красноярском крае выявили первые случаи заражения «стелс-омикроном».