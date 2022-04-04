Штамм коронавируса «стелс-омикрон» выявлен в Сибири

В Красноярском крае выявлены первые случаи заражения подвидом штамма COVID-19 «омикрон» «стелс-омикроном». Об этом сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрия Горяева, новый штамм коронавирусной инфекции «стелс-омикрон» выявлен более чем в 70% проб за неделю.

«Полученные за последнюю неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции на территории Красноярского края показали, что в более 70,0% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование, выявлен штамм линии ВА.2, так называемый «стелс-омикрон»», — сообщил Дмитрий Горяев.

Ранее в регионе преимущество выявляли штамм «омикрон» среди заболевших COVID-19. Так, 18 марта специалист сообщал, что в течение двух недель все 100% проб, по которым было проведено полногеномное исследование, подтверждали циркуляцию именно этого штамма.

«Стелс-омикрон» – подвид штамма коронавирусной инфекции «омикрон», впервые обнаруженный в текущем году в ряде европейских стран. По данным ВОЗ, новый подвид коронавируса более заразный, чем предыдущий штамм коронавируса, однако специалисты отмечают, что различий между ними в тяжести вызываемого заболевания не зафиксировано.

Напомним, в регионах Сибири продолжается снятие ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Так, в Кемеровской области и Красноярском крае власти отменили масочный режим, указанная мера также перестала быть обязательной в Новосибирской области.

По данным стопкоронавирус.рф на 3 апреля, с начала пандемии в Красноярском крае выявили 360 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10,6 тыс. человек скончались, выздоровели 346,2 тыс. пациентов. За сутки заболевание подтвердилось у 189 человек, скончались 10 жителей региона.