В Новосибирской области вводится усиление мер безопасности после случившегося 22 марта террористического акта в подмосковном Красногорске. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил заместитель начальника областного ГУ МВД России Кирилл Травин.

«Проводились мероприятия оперативно-профилактического характера, направленные на установление и недопущение возможных фактов экстремизма в период проведения культурно-массовых, спортивных и религиозных мероприятий. 21 марта осуществлена проверка в местах компактного проживания иностранных граждан на территории, прилегающей к хилокскому рынку, выявлено 62 гражданина, в отношении двух составлены административные протоколы, 9 граждан депортированы за пределы РФ», — рассказал Кирилл Травин.

По его словам, в настоящее время дополнительные мероприятия осуществляются по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан, даны дополнительные поручения начальникам Главного управления по обеспечению контрольных мероприятий на дорогах Новосибирской области.

Кирилл Травин также доложил, что оперативная обстановка на территории области на истекшей неделе оставалась стабильной и находилась под контролем правоохранительных органов. Поступило 13 сообщений о минировании административных зданий, образовательных организаций, торговых центров. Обследовано 15 объектов, взрывных устройств в ходе обследования не обнаружено.

Зарегистрировано 428 противоправных деяний, в их числе 1 убийство, 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 8 грабежей, 180 краж, установленная сумма ущерба от преступлений в сфере ИТ превысила 47 млн рублей. Сотрудниками правоохранительных органов раскрыто 161 преступление, в том числе 19 ранее совершенных. Пресечена деятельность одного игорного заведения, изъято 57 единиц игрового оборудования.

Ранее «Континент Сибирь» написал об отмене всех представлений в театрах Новосибирска в выходные дни. Напомним, трагедия произошла в подмосковном Красногорске вечером 22 марта перед выступление группы «Пикник» — террористы убили более 60 человек из числа зрителей концерта в комплексе «Крокус Сити Холл». Событие прокомментировали губернаторы сибирских регионов, а также полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

UPD: по последним данным пресс-службы Следственного комитета РФ, число погибших в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» — 137, трое из которых – дети. Всего пострадали 182 человека. Осмотр места преступления продолжается.