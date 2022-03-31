«УГМК-ТЕХНО» открывает приём заявок на первую молодёжную конференцию

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) объявила о приёме заявок на участие в Первой Молодёжной научно-практической конференции «УГМК-ТЕХНО». По словам организаторов, мероприятие позволит молодым специалистам заявить о себе.

Организаторы конференции рассчитывают выявить и поощрить талантливых сотрудников. Кроме того, разработки финалистов получат шанс быть реализованными на предприятиях компании.

К участию приглашаются молодые сотрудники предприятий УГМК, учёные, студенты вузов и колледжей, специалисты компаний горно-металлургического сектора в возрасте до 35 лет. Для этого необходимо до 1 мая 2022 года пройти регистрацию на сайте конференции: https://ummc-tech.com/.

Проведение «УГМК-ТЕХНО» направлено на поиск решений для улучшения условий труда, совершенствование технологических и организационных процессов на предприятиях, реализацию стратегических целей производств, обмен опытом и информацией, тиражирование новых разработок на предприятиях.

«Молодёжная научно-практическая конференция «УГМК-ТЕХНО», охватывающая тематикой практически все области деятельности и развития горно-металлургической отрасли, с участием других компаний и учреждений образования и науки – это прекрасная возможность для предприятий «молодыми глазами» взглянуть на процессы, выявить талантливых и активных, перенять передовой опыт, ознакомиться с новыми разработками, чтобы в итоге повысить эффективность производств», – подчеркнул директор Технического университета Вячеслав Лапин.

На конференции будут представлены такие направления, как цветная металлургия, горное дело, обогащение полезных ископаемых, чёрная металлургия, ESG, цифровизация процессов и производств, экономика и финансы.

В рамках каждого направления возможны проекты, включающие технологические инновации (в том числе цифровизация/роботизация), стратегическое развитие, экономику и управление инвестициями, информационные технологии, энергетику предприятий, автоматизацию технологических процессов и производств, безопасность производств и охрану труда, бизнес-систему УГМК, управление человеческим капиталом и иные проекты.

Участие в конференции позволит молодым специалистам получить профессиональную оценку и поддержку своих разработок для дальнейшего их развития, проработать пути, ресурсы, составить план развития и реализации проекта под руководством экспертов, принять участие в тренингах и мастер-классах.

6 – 8 июля 2022 года на площадке Технического университета УГМК пройдет финал, где авторы лучших работ продемонстрируют свои проекты и получат ценные призы.

В Кузбассе работает крупнейшее предприятие сырьевого комплекса УГМК – АО «УК «Кузбассразрезуголь».