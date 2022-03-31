В Новосибирске завели уголовное дело на главу мостостроительной компании

Уголовное дело о невыплате зарплаты возбудили в отношении руководителя мостостроительной компании из Новосибирска. По данным следствия, обвиняемый задолжал сотрудникам предприятия свыше четырех миллионов рублей.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Мостостроительная компания «Сибирь», сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По версии следствия, в период с июля прошлого года по февраль текущего генеральный директор организации полностью не выплачивал 37 сотрудникам предприятия зарплату на сумму более 4 млн рублей.

«При этом, фигурант по делу имел реальную возможность погасить задолженность перед своими сотрудниками, однако деньги руководитель перечислял на иные нужды», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в отношении руководителя компании правоохранители завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). Оно было возбуждено по материалам прокуратуры Железнодорожного района Новосибирска.

По данным Rusprofile, ООО «Мостостроительная компания «Сибирь» зарегистрировано в 2016 году в Новосибирске, учредителем и генеральным директором организации является Андрей Никитин. Выручка компании в 2020 году составила 8,9 млн рублей, прибыль — 924 тыс. рублей.

Согласно картотеке арбитражных дел, организация участвует в судебном деле о банкротстве другой мостостроительной компании — ООО «Восточная мостостроительная компания». Сумма исковых требований составила более 135 млн рублей. В начале февраля суд оштрафовал генерального директора «Восточной мостостроительной компании» за задержку зарплаты более 200 сотрудникам.