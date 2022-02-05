За долги по зарплате 204 работникам ООО «Восточная мостостроительная компания» суд оштрафовал генерального директора предприятия Андрея Сомова на 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области.

Гендиректор ООО «Восточная мостостроительная компания» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

«По данным следствия и суда, в период с сентября 2019 года по март 2020 года генеральный директор организации не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты в сумме свыше 46 миллионов рублей не менее чем 204 официально трудоустроенным работникам. При этом на расчетных счетах компании имелись денежные средства, достаточные для погашения задолженности, однако они расходовались на иные нужды (оплата услуг, расчеты с контрагентами)», – пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Андрей Сомов частично возместил потерпевшим причиненный преступлением вред. Приговор не вступил в законную силу.

В декабре 2019 года «Мостострой-Омск» потребовал банкротства новосибирской «Восточной мостостроительной компании» (ВМК), сумма исковых требований тогда превышала 1,2 млн рублей. В конце 2020 года производство дела о банкротстве было прекращено.