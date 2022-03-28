С какими первоочередными проблемами столкнулся сибирский бизнес?

«Континент Сибирь» предлагает принять участие в голосовании и указать, с какими сложностями вы в первую очередь столкнулись в бизнесе за последний месяц.
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