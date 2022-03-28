Оттепель ожидает новосибирцев на предстоящей неделе

В последние дни марта и начале апреля дневная температура в Новосибирской области поднимется выше нуля. По данным синоптиков, на неделе с 28 марта по 3 апреля воздух на территории региона прогреется до +6 градусов, а в первые дни следующей недели потеплеет до +12.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, во вторник, 29 марта, ночная температура будет колебаться от -6 до -1 градуса, днём ожидается +1…+6. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на этой неделе дневная температура воздуха в Новосибирске будет колебаться от +2 до +5 градусов, ночная- от -2 до +3. Ночная температура составит от +1 до +3 градусов. В понедельник, 4 апреля, днём ожидается +8 градусов, а во вторник, 9 апреля, — +12.

Согласно долгосрочному прогнозу сервиса, до конца недели с 4 по 10 апреля дневная температура воздуха в городе будет находиться в диапазоне от +4 до +8 градусов.

Напомним, ещё на прошлой неделе новосибирские синоптики прогнозировали ночные морозы до -23 градусов.