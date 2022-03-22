«Пятёрочка» помогает трудоустроиться попавшим в сложную ситуацию людям

Торговая сеть «Пятёрочка» объявила о поиске сотрудников на кассах и в администрации магазинов. Ритейлер разработал специальные меры для соискателей-беженцев и готов принять тех, кто остался без работы в период пандемии.

Линейный персонал ищут для торговли в розницу и работы в распределительных центрах. Как сообщили в компании, для ускоренной адаптации в продуктовой ритейле торговая сеть внедряет специальную программу ускоренного обучения.

Помимо этого, управляющая сетью компания Х5 Group проработала и внедряет инструкции по приёму на работу беженцев. Они смогут занимать вакантные должности в магазинах, расположенных в городах временного проживания.

Кроме того, компания готова, как и в первые месяцы пандемии COVID 19, поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы. Для них, как и для беженцев, открыты вакансии продавца-кассира, администратора, заместителя директора магазина, оператора склада, водителя электроштабелёра и другие позиции.

Для специалистов с релевантным опытом управления компания предлагает позиции директора магазина. Чтобы такие кандидаты могли быстро и комфортно перестроиться на работу с учётом специфики продуктового ритейла, «Пятёрочка» разрабатывает и запускает специальную программу ускоренного обучения. В основном сотрудников будут готовить к участию в проекте «Директор-партнёр», запущенном внутри сети.

Как объяснили в торговой сети, при такой модели магазин работает как самостоятельная единица бизнеса, а директора – как его собственники, только внутри большой компании. При этом руководитель магазина обладает расширенными полномочиями – он, например, может самостоятельно устанавливать план продаж и набирать команду, влиять на затратную и доходную часть бизнеса, а также инициировать маркетинговые акции.

Запустить программу планируется в апреле на 150 магазинов. В сентябре директоров-партнёров будет уже 1000.

«Сегодня непросто делать долгосрочные планы и прогнозы, но продуктовый ритейл в данный момент чувствует себя чуть увереннее, чем другие сферы бизнеса. Наша главная задача – обеспечить население нужными продуктами и товарами первой необходимости. Поэтому найм на линейные позиции в рознице и логистике продолжается в обычном режиме. Мы понимаем, что на «Пятёрочке» сейчас большая социальная ответственность, поэтому мы готовы предложить работу сотрудникам тех компаний, которые переживают непростые времена», – подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лилия Дерябина.