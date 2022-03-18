В Кузбассе на два часа сняли запрет на проведение массовых мероприятий

Власти Кемеровской области 18 марта разрешили на несколько часов проведение массовых мероприятий на территории региона, приостановленных из-за введенного режима «повышенной готовности». Речь идет о праздновании восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Губернатор Кемеровский области Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому 18 марта в муниципальных образованиях региона разрешено проведение митинг-концертов, посвященных восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Разрешить 18.03.2022 организацию и проведение в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса с 13:00 до 15:00 на открытом воздухе культурно-зрелищных и других мероприятий, посвященных восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — указано в документах.

Отметим, в регионе до конца марта действует режим «повышенной готовности», согласно которому в Кузбассе проведение публичных и иных массовых мероприятий приостановлено «до особого распоряжения», чем и стал подписанный губернатором документ. Проведение мероприятий не противоречит ограничительным мерам.

Напомним, с 14 марта в Кемеровской области отменен масочный режим. Регион стал первым субъектом РФ в Сибирском федеральном округе, где было принято решение об отмене указанной меры. С 16 марта власти Красноярского края также отменили соблюдение масочного режима на территории региона.