Путин обратился с приветствием к участникам Транссибирского арт-фестиваля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием организаторам, участникам и гостям IX Транссибирского арт-фестиваля, стартовавшего в Новосибирской области 17 марта. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

В сообщении, опубликованном в четверг, глава государства отметил значимость мероприятия и пожелал успешного его проведения.

«Отрадно, что ваш интересный и по-настоящему красивый международный творческий проект, задуманный выдающимся музыкантом Вадимом Викторовичем Репиным, успешно воплощается в жизнь. Объединяя на своих театральных и концертных площадках прославленных звёзд и талантливую молодёжь из России и многих зарубежных стран, он дарит жителям сибирских городов радость встречи с настоящим, вдохновенным искусством», — говорится в обращении.

Президент выразил убеждённость, что фестиваль оправдает ожидания публики, привлечёт внимание широкой аудитории и запомнится позитивной атмосферой.

Фестиваль продлится до 6 апреля.

Транссибирский арт-фестиваль – масштабное мероприятие, основанное российским скрипачом Вадимом Репиным в 2014 году. В рамках фестиваля современные композиторы ежегодно представляют премьеры своих сочинений. За время существования мероприятия на нём выступили музыканты из 38 стран.

Ранее сообщалось о том, что в программу IX Транссибирского арт-фестиваля войдёт показ фильма о его создателе Вадиме Репине.